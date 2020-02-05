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Разработчики Viber заявили о скором появлении новой функции "Мои заметки"

Бета-тест новой функции "Мои заметки" в Viber начался в Беларуси и Израиле, что позволило клиентам компании систематизировать свои планы. Разработчики мессенджера заявили о скором появлении этой возможности у всех пользователей приложения.

Полноценный запуск функции "Мои заметки" в программе для обмена мгновенными сообщениями и видео Rakuten Viber состоится 10 февраля. А пока что она находится на бета-тестировании и доступна лишь нескольким юзерам, которые могут удостоверится в удобности упорядочивания своих повседневных задач и дел. Представители компании говорят, что подобная инициатива возникла после изучения современной деятельности людей, которые пребывают в режиме многозадачности: работа, прием сообщений и звонков, встречи и прочие элементы быта отвлекают внимание от важных вещей.

Поэтому организация дел стала возможной благодаря широкому функционалу: теперь пользователь может создавать списки целей и отмечать их выполнение, сохранять любимые сообщения и файлы, а также синхронизировать данные с иным гаджетом. Как говорит операционный директор Rakuten Viber, главной задачей разработчиков было предоставление удобства, которое позволяет координировать мысли, желания и ежедневные задачи на одной веб-платформе.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:42

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