Евгений Петросян признался, что получает обычную пенсию

Писатель-юморист прокомментировал диалог с журналистом, добавив, что общая сумма от государства составляет чуть более 20 тысяч рублей. Он добавил, что этих денег ему вполне хватает для жизни. Также Евгений Петросян опровергает распространённую информацию в СМИ о том, что он со своей бывшей женой Еленой Степаненко до сих пор делит имущество более чем на 1,5 миллиарда рублей.Как известно, юморист женился в четвертый раз еще в 1985 году. Но Елена Степаненко, которая долгое время была творческой коллегой своего мужа, подала заявление на расторжение брака в 2018 году. После громкого развода Евгений Петросян вступил в брак снова. Его избранницей стала молодая помощница Татьяна Брухунова.