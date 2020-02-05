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Евгений Петросян признался, что получает обычную пенсию

Российский артист эстрады Евгений Петросян ответил на вопрос о размере его пенсии. По словам юмориста, звонок журналиста застал его врасплох во время репетиции, однако он быстро дал лаконичный ответ: «У меня обыкновенная пенсия».

Писатель-юморист прокомментировал диалог с журналистом, добавив, что общая сумма от государства составляет чуть более 20 тысяч рублей. Он добавил, что этих денег ему вполне хватает для жизни. Также Евгений Петросян опровергает распространённую информацию в СМИ о том, что он со своей бывшей женой Еленой Степаненко до сих пор делит имущество более чем на 1,5 миллиарда рублей.

Как известно, юморист женился в четвертый раз еще в 1985 году. Но Елена Степаненко, которая долгое время была творческой коллегой своего мужа, подала заявление на расторжение брака в 2018 году. После громкого развода Евгений Петросян вступил в брак снова. Его избранницей стала молодая помощница Татьяна Брухунова.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:57

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