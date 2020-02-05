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Телеведущая Юлия Барановская бросила вызов Ксении Собчак

Юлия Барановская, которая работает на Первом канале, не боится конкуренции в лице Ксении Собчак. Известно, что рейтинги программы «Мужское/Женское» достаточно высокие.

Телеведущая Юлия Барановская бросила вызов Ксении Собчак

Ксения Собчак все-таки будет работать на Первом канале. К слову, она будет вести программу под названием «Док-Ток» в паре с Александром Гордоном.

Тем не менее, Юлия Барановская совсем не расстроена из-за этого, ведь за шесть лет работы на телевидении она успела обрести всенародную любовь. Ей довольно часто пишут в сообщениях, что она замечательная ведущая и вне конкуренции. Видимо, тот факт, что Ксения Собчак может ее заменить, Юлию Барановскую совсем не пугает. Одна из причин, судя по всему, заключается в том, что ее программу «Мужское/Женское» будут дважды показывать в эфире.

Помимо этого, под одной из публикаций Барановской написали, а разве может быть лучше дуэт ведущих, чем она с Гордоном. Юлия Барановская ответила, без сомнения нет. В итоге некоторые приняли этот ответ, как вызов Ксении Собчак.


Стоит подчеркнуть, что совсем недавно Ксения Собчак презентовала и ролик, который является рекламой ее нового шоу для Первого канала.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:10

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