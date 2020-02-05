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Двигатели Aurus адаптируют для российских самолетов

Достижения автомобилестроения России решили адаптировать для нужд отечественной авиации. Двигатели Aurus станут основой для создания моторов для самолетов.

Бензиновые поршневые агрегаты были созданы на базе ФГУП НАМИ, их мощность достигает шести сотен лошадиных сил. О намерении перестроить производство моторов для применения их в самолётах сообщают официальные представители Минпромторга РФ. Aurus станет базой для авиационных двигателей с поршневыми системами (АПД), внедрение опыта автотехнологий поможет значительно ускорить и улучшить процесс разработки авиамоторов.

Такие силовые установки используют в самолётах как общего назначения, так и для тренировок и учений. Пока в России нет собственного производства авиадвигателей, поэтому все отечественные воздушные суда оборудуются зарубежными агрегатами. Создание собственных систем и агрегатов позволит освободиться от зависимости от поставок из-за границы и перейти к абсолютному импортозамещению.

При условии успешного производства отечественные моторы появятся в российских авиасудах уже через пять лет. Агрегат Aurus показал свою эффективность, мощность и надёжность, поэтому именно его было решено применить в качестве основы для будущих авиамоторных установок.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:36

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