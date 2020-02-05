Двигатели Aurus адаптируют для российских самолетов





Бензиновые поршневые агрегаты были созданы на базе ФГУП НАМИ, их мощность достигает шести сотен лошадиных сил. О намерении перестроить производство моторов для применения их в самолётах сообщают официальные представители Минпромторга РФ. Aurus станет базой для авиационных двигателей с поршневыми системами (АПД), внедрение опыта автотехнологий поможет значительно ускорить и улучшить процесс разработки авиамоторов.Такие силовые установки используют в самолётах как общего назначения, так и для тренировок и учений. Пока в России нет собственного производства авиадвигателей, поэтому все отечественные воздушные суда оборудуются зарубежными агрегатами. Создание собственных систем и агрегатов позволит освободиться от зависимости от поставок из-за границы и перейти к абсолютному импортозамещению.При условии успешного производства отечественные моторы появятся в российских авиасудах уже через пять лет. Агрегат Aurus показал свою эффективность, мощность и надёжность, поэтому именно его было решено применить в качестве основы для будущих авиамоторных установок.