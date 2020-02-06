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Рассказы матери Марии Машковой Елены Шевченко вошли в сборник «Истории о любви»

Мария Машкова уже долго живёт на две страны. В России она снимается в проектах, а в США проживает её муж Александр Слободяник и дочери Стефания и Александра. Но недавно она смогла прилететь в Москву и даже похвасталась, что рассказы её мамы Елены Шевченко вошли в сборник.

Недавно актриса рассказала, что впервые смогла улететь спокойно в Москву и не стала выяснять отношения с супругом. В течении двух недель, которые Машкова провела в столице, она наслаждается общением с мамой Еленой Шевченко. Её родительница до сих участвует в проектах. Последний раз был замечена в фильме «Трасса смерти» режиссёра Дениса Нейманд в роли Натальи Николаевны Бадмаевой, подполковника ФСБ. А недавно Мария Машкова продемонстрировала сборник рассказов «Истории о любви», в создании которого приняла участие и её мама. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав видео. Актриса сообщила, что Елена Шевченко выступила автором нескольких рассказов, чтение которых показала в коротких роликах в режиме Stories.

Сборник выпущен благотворительным фондом «Вера», а найти его можно во всех книжных магазинах страны. Подписчики в свою очередь принялись активно поздравлять актрису и её маму с этим событием. «Вы такие тёплые и душевные! Мама супер приятная и очаровательная, смотрела ваши истории с прочтением мамы своего рассказа, улыбалась от умиления. Спасибо, что делитесь таким личным и тёплым», «Обязательно поищу книгу. Если ваша мама такая же писательница, как актриса, а актриса - прекрасная, все роли запоминаются, то надо писать и дальше!», «Мария, поздравляю вас и рада за вашу Матушку», - прокомментировали поклонники актрисы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 04:00

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