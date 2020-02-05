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Зарядное устройство на 100 Вт для смартфонов Xiaomi не появится в ближайшее время

Компания Xiaomi удивила общественность в марте прошлого месяца, когда продемонстрировала возможности зарядного устройства на 100 Вт. Теперь появились сообщения, что зарядка, способная восстановить батарею смартфона за 17 минут, не появится в ближайшее время.

Как это часто бывает с новыми технологиями, помимо множества преимуществ они обладают и существенным количеством недостатков, особенно когда речь идет о 100-ваттной зарядке от Xiaomi. Вице-президент китайской фирмы недавно заявил, что устройству придется преодолеть еще много тестов, прежде чем она появится в безопасном виде на рынке. Благодаря столь высокой мощности новинка способна зарядить батарею емкостью 4000 мАч с 0% до 100% всего за 17 минут, что существенно превышает показатели у подобной зарядки на 50 Вт 50 Вт SuperVOOC (65% за то же время).

Несмотря на то, что с момента анонса прошел год, 100-ваттный зарядный гаджет не вышел в продажу по нескольким причинам. Во-первых, при более высокой скорости зарядки наблюдается и более интенсивная потеря емкости аккумулятора. Во-вторых, технология требует дорогостоящих микросхем высокого напряжения, что противоречит её заявленной "доступности". Наконец, до сих проводятся испытания на безопасность, производительность и добавляются альтернативные варианты в виде беспроводного восстановления энергии. Вышеперечисленные факторы говорят о том, что высокоскоростная зарядка станет доступной совсем не скоро.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:33

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