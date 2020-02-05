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При жизни Дмитрий Бульба мечтал вернуться на сцену

Коллеги Дмитрия Бульбы рассказали журналистам некоторые факты о его жизни. В свое время актеру тяжело давался выход из роли в психологическом плане, однако он мечтал снова вернуться на сцену.
При жизни Дмитрий Бульба мечтал вернуться на сцену

В течение последних лет артиста редко видели в театре, он был одинок. Тем не менее с некоторыми приятелями Бульба разговаривал за месяц до своей кончины и рассказывал им о планах и надеждах. Ранее благодаря мужественности и брутальным внешним данным актера часто приглашали принять участие в съёмках картин «Ментовские войны», «Невский» и «Улицы разбитых фонарей». При жизни знаменитости пророчили успешную театральную карьеру, но он не дождался своего прорыва. По словам режиссёра Григория Козлова, артист при жизни был довольно наивным и эмоциональным человеком. Также он был добрым и отзывчивым, хотя тратил много энергии на спектакли.

Кинорежиссёр Сергей Юрский также высказал свое мнение по поводу мастерства Бульбы. Как считает создатель фильма «Чернов. Chernov», артист был гением, но по неизвестной причине в начале 2000-х годов перестал заниматься творчеством. Тем не менее звезда сериалов хотел вернуться. Похожими воспоминаниями поделилась Мария Лаврова. По словам актрисы, многие мечтали о возвращении знаменитости в работу.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:46

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