При жизни Дмитрий Бульба мечтал вернуться на сцену





В течение последних лет артиста редко видели в театре, он был одинок. Тем не менее с некоторыми приятелями Бульба разговаривал за месяц до своей кончины и рассказывал им о планах и надеждах. Ранее благодаря мужественности и брутальным внешним данным актера часто приглашали принять участие в съёмках картин «Ментовские войны», «Невский» и «Улицы разбитых фонарей». При жизни знаменитости пророчили успешную театральную карьеру, но он не дождался своего прорыва. По словам режиссёра Григория Козлова, артист при жизни был довольно наивным и эмоциональным человеком. Также он был добрым и отзывчивым, хотя тратил много энергии на спектакли.Кинорежиссёр Сергей Юрский также высказал свое мнение по поводу мастерства Бульбы. Как считает создатель фильма «Чернов. Chernov», артист был гением, но по неизвестной причине в начале 2000-х годов перестал заниматься творчеством. Тем не менее звезда сериалов хотел вернуться. Похожими воспоминаниями поделилась Мария Лаврова. По словам актрисы, многие мечтали о возвращении знаменитости в работу.