АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Национальный институт здоровья ответил на 7 актуальных вопросов о…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Ученые полагают, что «разговоры» пингвинов напоминают человеческое общение

Ученые из Туринского университета Италии и Лионского университета Франции исследовали записи «разговоров» пингвинов. По результатам анализа специалистам удалось установить соответствие таких «бесед» законам Зипфа и Менцерата, то есть сходство с законами естественных языков.

В ходе исследования ученые изучили 590 записей, на которых запечатлены «разговоры» 28 взрослых африканских пингвинов. Все животные пребывают в зоопарках Италии. Специалисты проверяли «беседы» животных на соответствие правилам, присущим естественным языкам. Эти правила не созданы осознано, и используются людьми при общении. К ним относится закон Зипфа, согласно которому в разговоре короткие слова используются чаще, нежели длинные. Вторым правилом является закон Менцерата, особенностью которого является составление длинных слов из более коротких слогов. По результатам исследования ученые установили, что «разговоры» пингвинов отвечают требованиям обоих законов. Наиболее используемые животными звуки были короче по своей длительности, а более продолжительные состояли из нескольких коротких.

Ученые отметили, что такое исследование служит доказательством соответствия законам естественных языков разговоров животных, которые не являются приматами.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые полагают, что «разговоры» пингвинов напоминают человеческое…
Сергей Безруков покатал детей по снегу на…
В Сети разместили первые фотографии Xiaomi Redmi Note…
Комитет спорта Санкт-Петербурга надеется на нормализацию ситуации в мире в связи с коронавирусом до начала…
Анфиса Чехова предложила подписчикам обсудить её внешние…
Xiaomi представила новый зарядный блок для устройств на Android ноутбуков…
Видеосервис Start снимет сериал по мотивам…
Компания Neuralik под руководством Илона Маска займется разработкой…
Скончался один из создателей сериала "МЭШ" Джин…
Фонд Билла Гейтса выделит до 100 миллионов долларов на борьбу с…
Дизайнер Жан-Поль Готье сошьет для Ольги Бузовой костюмы к ее новому…
В Сети появились фото 7-местного Chery Tiggo…
Дочь Ксении Бородиной Теона не слушает родителей и подвергает свою жизнь…
В Череповце полицейского обвиняют в нанесении битой тяжких телесных повреждений супругу…
Ксения Бородина устроила для сына Курбана Омарова в день рождения семейный ужин в…
Беспилотный автомобиль Nissan LEAF побил в Великобритании рекорд автономной…
Светлана Лобода опубликовала фото с младшей дочерью…
Звезда «Дом-2» Юлия Белая напала на Евгения Ромашова во время…
В Китае назвали преимущества российского истребителя J-20 над F-35…
Мать Иосифа Оганесяна оказалась под капельницей на фоне переживаний из-за развода сына с Сашей…
Адвокат Сергей Жорин обратился в полицию, чтобы признать брак Дмитрия Иванова…
Турция в 2023 году может начать выпуск собственного…
Прорвавшуюся на Первый канал телеведущую Ксению Собчак уличили в…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина назвала Андрея Малахова “настоящим…
Противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon ВМС США получит новое…
"Попросила прислать список вопросов": Ирина Шихман объяснила отказ Ксении Собчак придти на ее…
Подтверждена способность китайского коронавируса передаваться от матери к…
"Народной героиней не считаю": Блогер Ида Галич высказалась о творчестве Ольги…
Просмотреть все новости