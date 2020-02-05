Ученые полагают, что «разговоры» пингвинов напоминают человеческое общение





В ходе исследования ученые изучили 590 записей, на которых запечатлены «разговоры» 28 взрослых африканских пингвинов. Все животные пребывают в зоопарках Италии. Специалисты проверяли «беседы» животных на соответствие правилам, присущим естественным языкам. Эти правила не созданы осознано, и используются людьми при общении. К ним относится закон Зипфа, согласно которому в разговоре короткие слова используются чаще, нежели длинные. Вторым правилом является закон Менцерата, особенностью которого является составление длинных слов из более коротких слогов. По результатам исследования ученые установили, что «разговоры» пингвинов отвечают требованиям обоих законов. Наиболее используемые животными звуки были короче по своей длительности, а более продолжительные состояли из нескольких коротких.Ученые отметили, что такое исследование служит доказательством соответствия законам естественных языков разговоров животных, которые не являются приматами.