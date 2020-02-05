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Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди переезжает в Азию

Бывшая участница скандального телевизионного проекта «Дом-2» Лиза Триандафилиди рассказала, что намерена перебраться в теплые края. О том, что это будет именно Азия, девушка поведала журналистам издания «Дом-2».

Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди переезжает в Азию

Экс-участница популярного проекта «Дом-2» Лиза Триандафилиди в своем интервью сказала, что устала от холодной, а ко всему и серой Москвы. Известно, что сейчас Лиза отдыхает со своими друзьями на Бали. Там они помогают ей освоиться, изучить местный менталитет, а также кухню.

Стоит отметить, Лиза Триандафилиди подчеркнула, что Азию рассматривает для того, чтобы переехать туда жить. Однако при этом блондинка подчеркивает, что менять свое гражданство на какое-либо другое не собирается.


Напомним, что на проект «Дом-2» Лиза Триандафилиди пришла в 2017 году, тогда она заявила о симпатии к одному из топовых участников Захару Саленко. Во время участия в шоу «Дом-2» девушка умудрилась очень быстро завоевать любовь со стороны телезрителей. Однако в 2018 году Лиза ушла с проекта вместе с Алексеем Чайчицем, сказав, что она устала от участия в «Дом-2»

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:31

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