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Онкологи обнаружили у людей механизм борьбы с раком

Группа ученых из Оснабрюкского университета и Института Санта-Фе обнаружили у людей эффективную защиту от рака. Онкологи сообщают, что в клетках живых организмов есть механизм борьбы с возникновением опухолей.

Вместо того, чтобы искать причины развития рака, ученые из Оснабрюкского университета в Германии и Института Санта-Фе в США используют теорию сигналов для изучения человеческого тела, которое в ходе эволюции научилось удерживать иные клетки от преобразования в опухоли. Когда возникает какое-либо злокачественное новообразование, по необъяснимым причинам, оно не использует все ресурсы для быстрого роста. Эволюционная модель выявляет два фактора в клеточной архитектуре, которые мешают раку: высокая энергетическая стоимость развития и ряд преимуществ, которые имеются у здоровых клеток.

Когда мутировавшая клетка посылает сигнал о поступлении необходимых веществ, они равномерно распределяются в радиусе, что усложняет работу рака, поскольку он уступает количеством. Авторы подчеркивают, что их модель рассматривает только сценарий индивидуальной опухоли, пытающегося проникнуть в здоровую популяцию. Как только рак преодолел шансы вымирания и достиг определенного критического размера, преобладает другая динамика. Многие механизмы эволюционировали для предотвращения этой ситуации - от контроля иммунной системы, гибели клеток, ограничений на пролиферацию до архитектуры тканей, однако иногда недуг перевешивает эти средства.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:25

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