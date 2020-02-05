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Полностью электрический BMW iX3 оснастят особыми аэродинамическими колесами

Новая модель полностью электрического автомобиля от BMW получит уникальное в своем роде оснащение. iX3 популярный баварский бренд оборудует комплексом особых аэродинамических колес.
Полностью электрический BMW iX3 оснастят особыми аэродинамическими колесами

Грядущая новинка получит новую трансмиссию еDrive пятой генерации, однако производитель не ограничился этим. Главной изюминкой транспортного средства станут легкосплавные диски, конструкция обеспечивает большую динамичность передвижения, а также энергетическую эффективность модели. Выйдет машина на мировой авторынок уже в текущем году, сейчас автомобиль находится на стадии тестовых испытаний.

Уникальность модифицированных дисков состоит в их легкости, а также форме, которая способна снизить риски в случае лобового столкновения на 5%. При этом они делают более эффективным расходование транспортным средством энергии. Для этого разработчики оснастили их пятью V-образными спицами и особыми вставками из композита. Такое устройство колес экономит расходы электроэнергии на 2%, а также увеличивают на 10 километров дальность хода.

Подобными деталями оснастят и электромобили iNext и i4. Силовая установка будет основана на пятом поколении двигателя еDrive с возможностью одномодульной установки мотора, силовой электроники и трансмиссии. Аккумулятор машины построен на катодной смеси 811, последний в ассортименте новых элементов. Такой агрегат развивает мощность до 286 лошадиных сил, а запас хода составляет 440 километров.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:10

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