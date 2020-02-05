Лидер Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой раз

На кадрах с семейной фотосессии Ольга Пилевская позирует в розовом коротком платье с поясом, который подчеркивает округлый живот. В подписи к снимкам Владимир Кристовский рассказал поклонникам, что ждет пополнения. Оказалось, что фотографом выступила старшая дочь артиста. От первого брака с Валерией Кристовской у него родилось четверо дочерей, а вторая супруга в 2016 году подарила ему сына.Жена артиста в своем микроблоге рассказывала, что находится на 8 месяце беременности. В прошлый раз Ольга Пилевская чувствовала дефицит витаминов на этом сроке, поэтому сейчас решилась на прием таблеток, которые порекомендовал ей доктор, и чувствует себя хорошо.