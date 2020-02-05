Иван Ургант явился на встречу с Жаном-Полем Готье в трусах
Иван Ургант пришел на встречу с французским модельером надев трусы яркой расцветки. Фотографию с Жаном-Полем Готье телеведущий продемонстрировал в Instagram.
На днях дизайнер приехал в Россию, а шоумен решил этим воспользоваться. В результате Жан-Поль Готье стал главным героем очередного выпуска телешоу «Вечерний Ургант». В размещенном в блоге кадре артист стоит рядом с сидящим художником по костюмам. Он облачен в рубашку, галстук, темный пиджак и семейные трусы с принтом. Образ журналиста дополнили носки и туфли. «Жан-Поль и Жан Уржан», - шутливо подписал пост актер.
Многие подписчики оценили стиль Ивана Урганта в комментариях и отметили, что выбранный наряд ему к лицу. Одни фолловеры назвали телеведущего «стилягой», а другие делали комплименты его ногам. Тем не менее нашлись и те интернет-пользователи, которые не одобрили внешний вид шоумена, посчитав его неподобающим.
На днях дизайнер приехал в Россию, а шоумен решил этим воспользоваться. В результате Жан-Поль Готье стал главным героем очередного выпуска телешоу «Вечерний Ургант». В размещенном в блоге кадре артист стоит рядом с сидящим художником по костюмам. Он облачен в рубашку, галстук, темный пиджак и семейные трусы с принтом. Образ журналиста дополнили носки и туфли. «Жан-Поль и Жан Уржан», - шутливо подписал пост актер.
Многие подписчики оценили стиль Ивана Урганта в комментариях и отметили, что выбранный наряд ему к лицу. Одни фолловеры назвали телеведущего «стилягой», а другие делали комплименты его ногам. Тем не менее нашлись и те интернет-пользователи, которые не одобрили внешний вид шоумена, посчитав его неподобающим.