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Эксперты рассказали, как правильно вызвать эвакуатор, чтобы не навредить авто

Эксперты рассказали, что существует множество видов эвакуаторов, которые отличаются конструктивным исполнением и способами погрузки автомобилей. Чтобы не навредить своей машине, специалисты советуют перед вызовом выяснить у оператора возможность перевозки конкретной марки авто.
Эксперты рассказали, как правильно вызвать эвакуатор, чтобы не навредить авто

На дороге может случиться ситуация, при которой необходимо автомобиль транспортировать с помощью эвакуатора. Так как существуют различные виды автопогрузчиков, необходимо заблаговременно позаботиться о выборе наиболее подходящего. Это нужно сделать для того, чтобы во время погрузки и транспортировки не навредить своему автомобилю. Эксперты считают наиболее практичным эвакуатор с краном-манипулятором. С его помощью можно поднять и перевезти практически любое авто, но есть ограничения по максимально допустимой массе машины и верхних габаритов места, с которого требуется ее забрать. Данный вид спецтранспорта может быть разной конфигурации с подвижной платформой, на которую можно поднять автомобиль с помощью лебедки. Однако использование такого механизма может повредить машину с низким клиренсом.

Эксперты советуют перед вызовом эвакуатора сообщить точную модель автомобиля и предполагаемую поломку. Кроме того, если произошла блокировка колес, необходимо указать на этот факт.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:52

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