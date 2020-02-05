Эксперты рассказали, как правильно вызвать эвакуатор, чтобы не навредить авто





На дороге может случиться ситуация, при которой необходимо автомобиль транспортировать с помощью эвакуатора. Так как существуют различные виды автопогрузчиков, необходимо заблаговременно позаботиться о выборе наиболее подходящего. Это нужно сделать для того, чтобы во время погрузки и транспортировки не навредить своему автомобилю. Эксперты считают наиболее практичным эвакуатор с краном-манипулятором. С его помощью можно поднять и перевезти практически любое авто, но есть ограничения по максимально допустимой массе машины и верхних габаритов места, с которого требуется ее забрать. Данный вид спецтранспорта может быть разной конфигурации с подвижной платформой, на которую можно поднять автомобиль с помощью лебедки. Однако использование такого механизма может повредить машину с низким клиренсом.Эксперты советуют перед вызовом эвакуатора сообщить точную модель автомобиля и предполагаемую поломку. Кроме того, если произошла блокировка колес, необходимо указать на этот факт.