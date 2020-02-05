Андрей Малахов разводится с женой ради подруги Собчак
В социальных сетях появились слухи о том, что Андрей Малахов разводится со своей супругой Натальей Шкулевой. Причиной развода якобы стала подруга знаменитой телеведущей Ксении Собчак.
Известно, что Малахов и Шкулева в официальном браке с 2011 года. У пары растет общий сын. По информации, которая появилась в Сети, разлучницей стала близкая подруга Ксении Собчак, а именно Ника Белоцерковская. Она является издателем «Собака.ru», а также «Экспресс газеты», в которой также сообщают данную новость.
Говорят и о том, что якобы Ника Белоцерковская также подтвердила эту информацию, написав в своем личном аккаунте в Instagram, что начала готовиться к свадебной церемонии и сейчас активно для этого приводит свое тело в форму.
К слову, одно из изданий написало уже и о том, что Андрей Малахов развелся со своей женой еще в январе и уже даже успел переехать к женщине, которая стала причиной разлада в его семье. Отметили и тот факт, что известный телеведущий Андрей Малахов довольно часто под ее постами оставляет хорошие комментарии, а было и такое, когда сравнивал Белоцерковскую с Афродитой.
Известно, что Малахов и Шкулева в официальном браке с 2011 года. У пары растет общий сын. По информации, которая появилась в Сети, разлучницей стала близкая подруга Ксении Собчак, а именно Ника Белоцерковская. Она является издателем «Собака.ru», а также «Экспресс газеты», в которой также сообщают данную новость.
Говорят и о том, что якобы Ника Белоцерковская также подтвердила эту информацию, написав в своем личном аккаунте в Instagram, что начала готовиться к свадебной церемонии и сейчас активно для этого приводит свое тело в форму.
К слову, одно из изданий написало уже и о том, что Андрей Малахов развелся со своей женой еще в январе и уже даже успел переехать к женщине, которая стала причиной разлада в его семье. Отметили и тот факт, что известный телеведущий Андрей Малахов довольно часто под ее постами оставляет хорошие комментарии, а было и такое, когда сравнивал Белоцерковскую с Афродитой.