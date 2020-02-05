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В США провели очередные испытания МБР Minuteman III

Пентагон провел очередной запуск МБР Minuteman III, сообщает командование глобальных ударов ВВС США. Испытания баллистической ракеты без боевой части завершились преодолением 6,75 тыс. км и поражением цели в атолле Кваджалейн.
В США провели очередные испытания МБР Minuteman III

Пресс-служба ВВС США проинформировала общественность о запуске невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. МБР, использованное в испытаниях, было оснащено испытательным ретранслятором. Успешный тест продемонстрировал способность страны «сдерживать угрозы XXI века» с помощью ядерного оружия. В ведомстве добавили, что подобные процедуры являются обыденным делом, а не совершаются в ответ на «мировые события или региональную напряженность».

Известно, что боеголовка преодолела более 6,75 тысяч километров, пролетев над Тихим океаном к атоллу Кваджалейн на Маршалловых островах. Ракетам Minuteman III почти 50 лет, поэтому постоянные тесты необходимы для обеспечения надежности их эксплуатации вплоть до середины 2030-х годов, когда полностью появится наземный стратегический сдерживающий фактор. Кроме того, таким образом испытывают точность наведения в системах МБР. Каждый подобный запуск включает в себя от 6 до 12 месяцев планирования.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:41

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