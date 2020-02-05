В США провели очередные испытания МБР Minuteman III





Пресс-служба ВВС США проинформировала общественность о запуске невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. МБР, использованное в испытаниях, было оснащено испытательным ретранслятором. Успешный тест продемонстрировал способность страны «сдерживать угрозы XXI века» с помощью ядерного оружия. В ведомстве добавили, что подобные процедуры являются обыденным делом, а не совершаются в ответ на «мировые события или региональную напряженность».Известно, что боеголовка преодолела более 6,75 тысяч километров, пролетев над Тихим океаном к атоллу Кваджалейн на Маршалловых островах. Ракетам Minuteman III почти 50 лет, поэтому постоянные тесты необходимы для обеспечения надежности их эксплуатации вплоть до середины 2030-х годов, когда полностью появится наземный стратегический сдерживающий фактор. Кроме того, таким образом испытывают точность наведения в системах МБР. Каждый подобный запуск включает в себя от 6 до 12 месяцев планирования.