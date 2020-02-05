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Национальный институт здоровья ответил на 7 актуальных вопросов о коронавирусе

Национальный институт здоровья (Istituto Superiore di Sanità, ISS), Италия, ответил на 7 актуальных вопросов вокруг коронавируса. В частности, заблуждением является то, что уже существует эффективный препарат, снижающий риск заражения.

Национальный институт здоровья ответил на 7 актуальных вопросов о коронавирусе

Как отмечают специалисты из Италии, несмотря на разного рода информацию, пока нет 100% профилактического средства, касающегося коронавируса, в связи с чем остается только соблюдать рекомендованные меры безопасности. Следующий актуальный вопрос связан с опасностью ситуации, когда человек кашляет в общественном транспорте, после чего сходные симптомы появляются у другого лица, то это именно опасное заражение. Скорее всего речь идет о простудном заболевании, паниковать не стоит, но желательно обратиться к врачу. Людей при этом волнует и то, как можно отличить коронавирус от другого заболевания. Национальный институт здоровья пояснил на этот счет, что уникальными факторами риска являются: путешествие в Китай в последнее время, контакт с потенциально зараженными людьми.

Волнующей темой является и то, существует ли в настоящее время возможность по образцам крови или кала узнать об имеющемся или нет коронавирусе. Диагноз должен быть установлен только в специальных лабораториях, ответили эксперты из Италии. Обеспокоенность жителей многих стран вызывает способ передачи вируса через ручки в общественном транспорте, как поясняется, пока этому нет доказательств, но наиважнейшей профилактической мерой является мытье рук, всего лица после прихода с улицы.

То, что опасная инфекция сразу приводит к только тяжелой пневмонии, является заблуждением, так как спектр симптомов может является многогранным, начиная от незначительных сбоев в состоянии здоровья, доходя до признаков респираторных инфекций. Вопросом является и то, куда обращаться в случае подозрения заражения, в этом случае следует учитывать место жительства человека.

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Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 16:02

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