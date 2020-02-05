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Учёные из Франции создали уникальную "пряжу" из клеток человеческой кожи

Учёные из Франции создали уникальный материал, используемый в хирургии. Они смогли вырастить из клеток человеческой кожи «пряжу», которую можно применять во время операций и при трансплантации органов для сшивания.

По словам специалистов, у натуральной человеческой «ткани» есть все шансы найти широчайшее применение в медицине будущего. Она имеет высокий уровень биологической совместимости и является абсолютно новым поколением биологических продуктов, которые созданы на основе живой ткани. Её ключевым преимуществом является то, что она не имеет иммунного отторжения, в отличии от искусственных аналогов, поэтому процесс заживления проходит легче. Создавая уникальную нить эксперты воспользовались кожными клетками, разделенными на крохотные полосы, а затем сплетёнными в единое строение, похожее на пряжу.

Такой материал подходит не только для сшивания хирургических швов, но и используется в сложных операциях во время замены сердечного клапана. «Пряжа» из клеток человеческой кожи уже проходила тестирование, её применили для зашивания раны на теле лабораторной крысы. На абсолютное заживление понадобилось 2 недели. Такую же нить использовали для создания кожного трансплантата, с помощью которого «запечатали» рану на артерии овцы. Оба эксперимента показали хороший результат в виде быстрой заживляемости и отличного послеоперационного последствия, не имеющего осложнения.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:21

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