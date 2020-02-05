Станислав Садальский раскрыл размер своей пенсии





В разговоре с журналистами Teleprogramma Станислав Садальский признался, что получает 50 тысяч рублей пенсии. При этом он платит большие налоги, поскольку является работающим пенсионером. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил к обязательной выплате 30 тысяч рублей за звание народного артиста. Садальский подчеркнул, что все звезды по возрасту получают такую доплату, но он как ветеран труда имеет льготы на квартиру.Станислав Садальский считает, что известные люди лгут о размере своей пенсии, поскольку называют только базовую часть, умалчивая добавки. Актер считает, что в современности обычные пенсионеры получают крохотные выплаты, на которые невозможно прожить. На свою пенсию жаловалась телеведущая Елена Ханга, отметив, что на 23 тысячи от государства она не может позволить себе покупку обуви и одежды.