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Ученые нашли идеальный рецепт огромных мыльных пузырей

Американские ученые выявили идеальный рецепт гигантских мыльных пузырей. Соответствующие подробности исследования опубликованы в Physical Review Fluids.

Физикам удалось провести эксперимент, по результатам которого они создали наилучший рецепт жидкости для выдувания больших мыльных пузырей. Кроме этого, их диаметр может быть больше 15 метров, а объем до сотни кубометров. Такой пузырь способен не лопаться в течение нескольких минут. Для рецепта ученые использовали 50 мл детергента Dawn Professional, 2-3 г порошка загустителя Е412, затем добавляли 50 мл спирта для дезинфекции и 3 г пекарского порошка. Далее нужно подцепить пленку рамкой и не спеша надувать пузырь.

В ходе исследования специалисты следили, насколько стенки на полученных рамках были толстыми и стабильными. Как и ожидалось, молекулы полимера при перепутывании друг с другом играли главную роль в обретении пленкой устойчивости.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 03:00

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