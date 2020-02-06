Ученые нашли идеальный рецепт огромных мыльных пузырей





Физикам удалось провести эксперимент, по результатам которого они создали наилучший рецепт жидкости для выдувания больших мыльных пузырей. Кроме этого, их диаметр может быть больше 15 метров, а объем до сотни кубометров. Такой пузырь способен не лопаться в течение нескольких минут. Для рецепта ученые использовали 50 мл детергента Dawn Professional, 2-3 г порошка загустителя Е412, затем добавляли 50 мл спирта для дезинфекции и 3 г пекарского порошка. Далее нужно подцепить пленку рамкой и не спеша надувать пузырь.В ходе исследования специалисты следили, насколько стенки на полученных рамках были толстыми и стабильными. Как и ожидалось, молекулы полимера при перепутывании друг с другом играли главную роль в обретении пленкой устойчивости.