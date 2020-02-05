В России собираются разработать боевой беспилотник «Альтиус-РУ»





Обновленный беспилотный ЛА «Альтиус-РУ» станет новейшей разработкой УЗГА, которая будет выполнять разведывательно-ударные задачи. Эту информацию предоставил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко. Основным отличием этого беспилотника от ему подобных является возможность пребывания в полете более 24 часов. Управление будет производиться с помощью сигналов со спутника, а сам самолет обеспечат комплексом оптических, радиотехнических и радиолокационных средств.Кроме того, на борту установят спутниковую связь, элементы ИИ и систему взаимодействия с пилотируемыми единицами военной авиации. Известно, что добавление нового канала связи снимает ограничения по радиусу действия, что предоставляет "Альтиусу" шанс наиболее полно реализовать собственный потенциал. Пока неизвестно, когда следует ожидать поступления первых партий беспилотников на вооружение российских ВВС.