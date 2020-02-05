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Исследование показало, что 84% россиян не откладывают на пенсию

Исследование показало, что около 84% жителей России не откладывают денежные средства на пенсию. Опрос НПФ «Сафмар» дает понять, что основной причиной является отсутствие финансовой возможности делать сбережения.

В исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 23 до 53 лет. Телефонный социологический опрос был поведен среди жителей крупных городов и небольших посёлков. В общей сложности опросили около 1 526 человек. Исходя из результата, довольно-таки большой процент населения не может откладывать из-за маленького дохода во время работы. «Самое интересное для опрошенных — это софинансирование как со стороны государства (26% опрошенных), так и со стороны работодателя (21% опрошенных)», - отмечается в исследовании.

Экспертная оценка показала, что в основном люди рассчитывают на получение государственной пенсии. Хотя вместе с этим и понимают, что им придется отказаться от привычного образа жизни после завершения трудового периода.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:14

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