Умер белорусский режиссёр Борис Луценко





Бориса Луценко не стало на 82-м году жизни. Он был советским и белорусским режиссёром-постановщиком театра и кино, в свое время получил звание народного артиста Республики Беларусь (1995), заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР (1975). Согласно сообщению театра имени Максима Горького, творческая деятельность Бориса Луценко ознаменовалась влечением к использованию театральной метафоричности, достоверности психологических характеров в изображении персонажей. Он всегда показывал мир и роль человека в нём именно таким, каким видел его сам.В нём присутствовала вера в волшебную рампу, которая, даже если не сможет исцелить, то хотя бы порадует и, возможно, не всех, однако хотя бы немногих. Артиста называют одним из лучших и знаменитых режиссеров Беларуси. На его счету больше 100 театральных постановок. Как режиссёр-постановщик Луценко участвовал в съёмках игрового фильма по произведению «Раскиданное гнездо» (1992). В «Золотом Фонде» Российского телевидения навсегда остались фильмы, которые принадлежат творчеству Бориса Луценко.