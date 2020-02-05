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Умер белорусский режиссёр Борис Луценко

На сайте Национального академического драматического театра имени Максима Горького появилось сообщение о том, что 5 февраля умер белорусский режиссёр Борис Луценко. Попрощаться с заслуженным деятелем искусств можно будет 7 февраля в 12.00 в зрительском фойе театра.

Бориса Луценко не стало на 82-м году жизни. Он был советским и белорусским режиссёром-постановщиком театра и кино, в свое время получил звание народного артиста Республики Беларусь (1995), заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР (1975). Согласно сообщению театра имени Максима Горького, творческая деятельность Бориса Луценко ознаменовалась влечением к использованию театральной метафоричности, достоверности психологических характеров в изображении персонажей. Он всегда показывал мир и роль человека в нём именно таким, каким видел его сам.

В нём присутствовала вера в волшебную рампу, которая, даже если не сможет исцелить, то хотя бы порадует и, возможно, не всех, однако хотя бы немногих. Артиста называют одним из лучших и знаменитых режиссеров Беларуси. На его счету больше 100 театральных постановок. Как режиссёр-постановщик Луценко участвовал в съёмках игрового фильма по произведению «Раскиданное гнездо» (1992). В «Золотом Фонде» Российского телевидения навсегда остались фильмы, которые принадлежат творчеству Бориса Луценко.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:38

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