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Джулия Робертс провела отпуск со своей семьей на мексиканском курорте

Американские журналисты заметили голливудскую киноактрису Джулию Робертс со своей семьей на мексиканском курорте. Звезда отдыхала около бассейна в купальном костюме, который обнажил ее особенную татуировку.
Джулия Робертс провела отпуск со своей семьей на мексиканском курорте

Недавно 52-летняя актриса дала интервью одному из известных изданий США. Она рассказала, что сделала себе новое тату с инициалами супруга и именами троих детей. Как известно, в 2002 году Джулия Робертс вышла замуж за кинооператора Дэниала Модера, который снимал кино с ее участием. Уже в 2004 году у пары родилась двойня – сын Финнеас Уолтер и дочь Хэзел Патриша. В 2007 году на свет появился второй сын Генри Дэниел Модер.

Джулия Роберт давно известна не только своим актерским талантом, но и продюсерскими способностями. Кроме того, она увлекается индуизмом и, по ее словам, она с мужем и детьми регулярно посещает индуистские храмы. Несмотря на зрелый возраст, звезда ведет активный и разносторонний образ жизни, потому журналисты вовсе не удивились, заметив актрису на жарком курорте.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 02:00

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