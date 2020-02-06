Джулия Робертс провела отпуск со своей семьей на мексиканском курорте





Недавно 52-летняя актриса дала интервью одному из известных изданий США. Она рассказала, что сделала себе новое тату с инициалами супруга и именами троих детей. Как известно, в 2002 году Джулия Робертс вышла замуж за кинооператора Дэниала Модера, который снимал кино с ее участием. Уже в 2004 году у пары родилась двойня – сын Финнеас Уолтер и дочь Хэзел Патриша. В 2007 году на свет появился второй сын Генри Дэниел Модер.Джулия Роберт давно известна не только своим актерским талантом, но и продюсерскими способностями. Кроме того, она увлекается индуизмом и, по ее словам, она с мужем и детьми регулярно посещает индуистские храмы. Несмотря на зрелый возраст, звезда ведет активный и разносторонний образ жизни, потому журналисты вовсе не удивились, заметив актрису на жарком курорте.