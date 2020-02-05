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В Сети показали первые изображения Hyundai i20 третьего поколения

В Сети появились первые изображения Hyundai i20 третьего поколения. Модель готовится к дебюту на автосалоне в Женеве, который состоится в начале марта.

Согласно тизеру, новый Hyundai i20 окажется более широким и низким, нежели предшественник, поскольку его приблизят к спортивному и динамичному. Задние стойки авто будут иметь треугольные окна, фонари опустили на уровень к задним дверным ручкам, а пятая дверь окрашивается в цвет кузова. Производитель отметил, что новинка станет первой в Европе, представляющей дизайн “чувственная спортивность”. Инсайдеры из Кореи уверены, что дисплей объединили с приборной панелью, однако официальных данных о новом Hyundai i20 пока нет.

Предполагается, что новинка будет поставляться с литровыми атмосферным MPI, турбированным T-GDI и безнаддувным MPI на 1,2 литра. Презентацию ожидают на автосалоне в Женеве, который состоится 5-15 марта, а начало продаж – летом.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:05

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