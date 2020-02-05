Звезда «Дом-2» Настя Стецевят обвинила Настю Балинскую в интиме с Виталием Еворовским
Бывшая участница скандального телевизионного проекта «Дом-2» Настя Балинская рассказала о причинах своего конфликта с подругой. По ее словам, все началось из-за того, что Настя Стецевят безосновательно обвиняла ее в связи с Виталием Еворовским.
Известно, что звезды проекта «Дом-2» Настя Стецевят и Настя Балинская не только достаточно хорошо общались, но и дружили. Их общение продолжалось и после того, как Балинская ушла за ворота шоу. Однако в последнее время отношения между двумя девушками разладились.
Отвечая в личном блоге на вопросы поклонников Настя Балинская и рассказала, что ее бывшая подруга Настя Стецевят по непонятным ей причинам думает, что у нее была интимная связь с ее экс-парнем Виталием Еворовским. Балинская подчеркнула, что ничего подобного не было.
Не стала молчать и Анастасия Стецевят, которая сказала, что ее бывшая подруга говорит неправду. Однако в чем именно заключается суть конфликта, она не сказала.
Стоит отметить, что Виталий Еворовский покинул проект, но выяснилось, молодой человек жалеет о своем решении, а с Настей Стецевят продолжает общаться до сих пор.
Известно, что звезды проекта «Дом-2» Настя Стецевят и Настя Балинская не только достаточно хорошо общались, но и дружили. Их общение продолжалось и после того, как Балинская ушла за ворота шоу. Однако в последнее время отношения между двумя девушками разладились.
Отвечая в личном блоге на вопросы поклонников Настя Балинская и рассказала, что ее бывшая подруга Настя Стецевят по непонятным ей причинам думает, что у нее была интимная связь с ее экс-парнем Виталием Еворовским. Балинская подчеркнула, что ничего подобного не было.
Не стала молчать и Анастасия Стецевят, которая сказала, что ее бывшая подруга говорит неправду. Однако в чем именно заключается суть конфликта, она не сказала.
Стоит отметить, что Виталий Еворовский покинул проект, но выяснилось, молодой человек жалеет о своем решении, а с Настей Стецевят продолжает общаться до сих пор.