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В Минсельхозе опровергли сведения о дефиците чеснока в России из-за вспышки китайского коронавируса

В Минсельхозе опровергли сведения о возможном дефиците чеснока на территории России, который некоторые источники прогнозируют на фоне вспышки китайского коронавируса. Соответствующие сведения предоставил замглавы ведомства Максим Увайдов.

Ведомство сообщило о наличии приличного запаса продуктов, в том числе и чеснока. Дело в том, что часть последнего ввозится на территорию страны из Китая, где сейчас наблюдается вспышка коронавируса. Поэтому отраслевой центр при Россельхозбанке поднял вопрос о риске дефицита. В АКОРТ сообщили, что торговые сети из Китая могут быть замещены собственным товаром, а также импортированным из Египта и Узбекистана.

В 2018 году в России выращено около 212 тысяч тонн чеснока, а ввоз превысил 51 тысячу тонн. В 2019 году импорт данного продукта достиг 53 тысячи тонн.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:33

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