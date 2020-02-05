В Минсельхозе опровергли сведения о дефиците чеснока в России из-за вспышки китайского коронавируса





Ведомство сообщило о наличии приличного запаса продуктов, в том числе и чеснока. Дело в том, что часть последнего ввозится на территорию страны из Китая, где сейчас наблюдается вспышка коронавируса. Поэтому отраслевой центр при Россельхозбанке поднял вопрос о риске дефицита. В АКОРТ сообщили, что торговые сети из Китая могут быть замещены собственным товаром, а также импортированным из Египта и Узбекистана.В 2018 году в России выращено около 212 тысяч тонн чеснока, а ввоз превысил 51 тысячу тонн. В 2019 году импорт данного продукта достиг 53 тысячи тонн.