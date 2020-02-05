«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Собчак»: Мороз ответила на вопросы о разводе с Богомоловым





Спустя лишь год после расставания с Дарьей Мороз Богомолов сыграл свадьбу со светской львицей Ксенией Собчак. Такой короткий временной отрезок между разводом и новой свадьбой многих навёл на мысль, что режиссёр расторг брак со своей бывшей супругой ради новой возлюбленной. Но в своём интервью актриса разрушила все эти домыслы. Со слов Мороз, они с Константином Богомоловым уже давно расстались и пошли каждый своей дорогой.«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Собчак. Но это не так», – опровергла Мороз многие слухи.Напомним, что бывшие супруги вместе занимаются воспитанием своей дочери. Как отмечает Дарья Мороз, её дочка Анна хорошо общается с отцом и его новой женой Ксенией Собчак, когда они вместе проводят время. Режиссёр часто берёт дочку с собой на отдых. По словам актрисы, по некоторым моментам развода они разговаривали с дочкой. К счастью, она восприняла всё нормально и адекватно.