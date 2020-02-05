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Актер из «Интернов» Один Байрон впервые рассказал о каминг-ауте в России

Один Байрон, сыгравший Фила Ричардса в «Интернах», не скрывает своей сексуальной ориентации. 5 лет назад актер откровенно рассказал о каминг-ауте американским журналистам, однако эта новость быстро дошла до России.
Актер из «Интернов» Один Байрон впервые рассказал о каминг-ауте в России

Данные сведения о знаменитости моментально облетели весь мир. Тем не менее в РФ Один Байрон провел каминг-аут намного раньше, а случилось это в компании близких друзей, которые решили не говорить обо всем прессе или сообщать в различные паблики. Они нормально восприняли признание приятеля, хотя это произошло не в самом удобном месте для подобного события. В начале 2000-х годов артист приехал в Россию в качестве студента по обмену и стал учиться во МХАТ. Как-то при посещении душа в студенческом общежитии парни принялись обсуждать девушек. В ходе Youtube-шоу Карена Шаиняна актер заявил, что озвучил свое признание в душе, после чего понял, что выбрал не совсем правильный момент.

Как сказал Байрон, после его слов друзья не поменяли свое отношение к нему. Своей матери звезда «Интернов» рассказал о принадлежности к сексуальным меньшинствам в 15-летнем возрасте, а отцу – в 18-летнем. По словам актера, российские и американские жители не сильно отличаются между собой, а их гомофобные настроения весьма преувеличены. Более того, своего бойфренда артист встретил в России, и они уже давно живут вместе.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:55

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