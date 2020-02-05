АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Национальный институт здоровья ответил на 7 актуальных вопросов о…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Очередной Redmi Note 6 Pro загорелся в Индии

В одном из сервисных центров Индии произошел инцидент со смартфоном Redmi Note 6 Pro. В очередной раз гаджет загорелся из-за неисправности аккумулятора.

Устройство Redmi Note 6 Pro в Индии загорелось, когда его ремонтировали в сервисном центре города Гуджарат. Воспламенение произошло, когда техник пытался снять заднюю панель телефона. Впоследствии из-за задымления специалисту пришлось сбросить его с прилавка, чтобы избежать дальнейшего повреждения. Никто не пострадал, но Redmi Note 6 Pro был полностью уничтожен. Пользователи в Сети возмутились очередными проблемами в безопасности и качестве сборки продукции Xiaomi.

Предположительной причиной возгорания стал перегрев батареи. Бренд Xiaomi пока не давал комментариев по поводу этого инцидента. Примечательно, что это не первый смартфон от китайской компании, который загорелся. Mi A1, Redmi Note 4, Redmi Note 7S и Redmi 6A, среди прочих, демонстрировали подобную дефективность в прошлом. Redmi Note 6 Pro - последнее дополнение к этому списку, ведь аппарат был выпущен только в 2018 году как преемник чрезвычайно популярного флагмана Redmi Note 5 Pro.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Винер-Усманова рассказала, что с первой встречи увидела потенциал Алены…
Эксперты провели сравнение характеристик и дизайна смартфонов Poco X2 и Redmi…
Лидер Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой…
Учёные из Франции создали уникальную "пряжу" из клеток человеческой…
В России собираются разработать боевой беспилотник…
Иван Ургант явился на встречу с Жаном-Полем Готье в…
Исследование показало, что 84% россиян не откладывают на…
Телеведущая Юлия Барановская бросила вызов Ксении…
Станислав Садальский раскрыл размер своей…
В Сети показали первые изображения Hyundai i20 третьего…
Эксперты рекомендуют отказаться от каши на…
Актер из «Интернов» Один Байрон впервые рассказал о каминг-ауте в…
Очередной Redmi Note 6 Pro загорелся в…
Анастасия Волочкова с ностальгией вспоминает работу в большом…
Google в марте уберет классический дизайн видеохостинга…
Умер белорусский режиссёр Борис…
В Минсельхозе опровергли сведения о дефиците чеснока в России из-за вспышки китайского…
Звезда «Дом-2» Лиза Триандафилиди переезжает в…
Новинка Xiаomi Mi 10 будет стоить дороже, чем ожидают потенциальные…
Валерия призналась, что многие годы страдала от домашнего…
На рынке России появится Volkswagen Polo в кузове…
Онищенко рассказал, почему пиво является самым опасным спиртным…
Андрей Малахов разводится с женой ради подруги…
Алтайские хирурги сделали уникальную операцию малышу весом менее 700…
Национальный институт здоровья ответил на 7 актуальных вопросов о…
Рейтинг лучших смартфонов 2020 до 20 000…
Названы главные отличия синтетических и полусинтетических моторных…
Настасья Самбурская ответила в Instagram на вопросы подписчиков по поводу своего…
Просмотреть все новости