Очередной Redmi Note 6 Pro загорелся в Индии
В одном из сервисных центров Индии произошел инцидент со смартфоном Redmi Note 6 Pro. В очередной раз гаджет загорелся из-за неисправности аккумулятора.
Устройство Redmi Note 6 Pro в Индии загорелось, когда его ремонтировали в сервисном центре города Гуджарат. Воспламенение произошло, когда техник пытался снять заднюю панель телефона. Впоследствии из-за задымления специалисту пришлось сбросить его с прилавка, чтобы избежать дальнейшего повреждения. Никто не пострадал, но Redmi Note 6 Pro был полностью уничтожен. Пользователи в Сети возмутились очередными проблемами в безопасности и качестве сборки продукции Xiaomi.
Предположительной причиной возгорания стал перегрев батареи. Бренд Xiaomi пока не давал комментариев по поводу этого инцидента. Примечательно, что это не первый смартфон от китайской компании, который загорелся. Mi A1, Redmi Note 4, Redmi Note 7S и Redmi 6A, среди прочих, демонстрировали подобную дефективность в прошлом. Redmi Note 6 Pro - последнее дополнение к этому списку, ведь аппарат был выпущен только в 2018 году как преемник чрезвычайно популярного флагмана Redmi Note 5 Pro.
Устройство Redmi Note 6 Pro в Индии загорелось, когда его ремонтировали в сервисном центре города Гуджарат. Воспламенение произошло, когда техник пытался снять заднюю панель телефона. Впоследствии из-за задымления специалисту пришлось сбросить его с прилавка, чтобы избежать дальнейшего повреждения. Никто не пострадал, но Redmi Note 6 Pro был полностью уничтожен. Пользователи в Сети возмутились очередными проблемами в безопасности и качестве сборки продукции Xiaomi.
Предположительной причиной возгорания стал перегрев батареи. Бренд Xiaomi пока не давал комментариев по поводу этого инцидента. Примечательно, что это не первый смартфон от китайской компании, который загорелся. Mi A1, Redmi Note 4, Redmi Note 7S и Redmi 6A, среди прочих, демонстрировали подобную дефективность в прошлом. Redmi Note 6 Pro - последнее дополнение к этому списку, ведь аппарат был выпущен только в 2018 году как преемник чрезвычайно популярного флагмана Redmi Note 5 Pro.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:50