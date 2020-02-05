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Google в марте уберет классический дизайн видеохостинга YouTube

Стало известно о том, что компания Google в марте полностью уберет привычный классический дизайн видеохостинга YouTube, предназначенный для десктопных систем. По некоторым данным, разработчики сделают новое оформление популярного сервиса в стиле Material Design.
Google в марте уберет классический дизайн видеохостинга YouTube

В течение последних нескольких лет интерфейс главной страницы YouTube менялся не один раз. Разработчики добавляли ночной режим и проводили массу мелких доработок. Еще три года назад начали проводить работы по будущей реконструкции сервиса. Сейчас пользователи могут включить новый дизайн, а те, кто желает – отключить данную функцию. Но с марта Google ограничит это действие. По словам представителей компании, появится уведомление, которое сообщит о том, что необходимо переключиться на обновленный формат. Кроме этого, пользователям предоставят сведения о совместимости браузера с новой версией оформления видеохостинга. В некоторых случаях понадобится обновить веб-обозреватель.

Руководство Google рассказало об объеме рекламной выручки, которую получают с YouTube. В последнем квартале прошлого года этот показатель составил 5 миллиардов долларов. За 2019 год известному видеосервису удалось заработать около 15 миллиардов долларов, что составило почти 10% от общей выручки корпорации.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:40

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