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Анастасия Волочкова с ностальгией вспоминает работу в большом театре

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram-профиле архивное видео, где она играет в постановке «Лебединое озеро». Ввиду последних скандальных обсуждений ее записей в микроблоге артистка ограничила доступ к комментариям. Однако пользователи Сети догадываются, что звезда тоскует по временам театра.
Анастасия Волочкова с ностальгией вспоминает работу в большом театре

Не так давно Анастасия Волочкова попала под волну критики и оскорблений после публикации отрывка из постановки «Кармен». А вчера звезда опубликовала новое видео со спектакля Юрия Григоровича. На архивной записи балерина еще очень юна и в безупречной форме. Судя по ностальгической подписи артистки, она тоскует по временам большого театра в своей жизни.

Как известно, в 2000-х годах Анастасию Волочкову уволили из Государственного академического театра. По официальной версии, вес и рост артистки превышал допустимые нормы для балерин. Однако незадолго после громкого увольнения журналисты из New York Times с разрешения звезды измерили ее параметры, которые, как выяснилось, абсолютно подходят под все требования. В итоге суд признал недействительным решение руководства театра, но Анастасия Волочкова не пожелала вернуться на прежнее место.

Сегодня балерина признана одной из самых знаменитых личностей российского шоу-бизнеса. Несмотря на интриги и слухи вокруг жизни Анастасии Волочковой, поклонники продолжают ее любить.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:43

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