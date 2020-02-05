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Валерия призналась, что многие годы страдала от домашнего насилия

Певица Валерия состоит в счастливом и гармоничном браке с иосифом Пригожиным. Знаменитость призналась, что до этого многие годы подвергалась домашнему насилию и деспотизму со стороны бывшего мужа.
Валерия призналась, что многие годы страдала от домашнего насилия

Знаменитая певица российского шоу-бизнеса Валерия 10 лет состояла в браке с композитором Александром Шульгиным. По словам артистки, бывший муж буквально ежедневно заставлял ее жить в страхе. Она рассказала, что спустя много лет после расставания может наконец-то признаться, что бывший возлюбленный был настоящим деспотом. Самым страшным для Валерии оказался не сам факт рукоприкладства и насилия, а осознание того, что она не в силах что-либо изменить. «Самое страшное – терять самого себя. Как только вы понимаете, что начинаете жить чей-то, а не своей жизнью, говорить чужими словами и фразами, вот это страшно. Так человек начинает терять себя. Какой смысл жизни вообще, если ты больше не ты? Всегда тяжело играть в неизвестность. Но когда чаша переполнена, я поняла, что хуже уже не будет», - отмечает артистка в интервью.

На данный момент Валерия ни капли не жалеет о своем решении расстаться с Александром Шульгиным. Более того, артистка с уверенностью советует не бояться принимать радикальные и смелые решения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:27

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