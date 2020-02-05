Валерия призналась, что многие годы страдала от домашнего насилия





Знаменитая певица российского шоу-бизнеса Валерия 10 лет состояла в браке с композитором Александром Шульгиным. По словам артистки, бывший муж буквально ежедневно заставлял ее жить в страхе. Она рассказала, что спустя много лет после расставания может наконец-то признаться, что бывший возлюбленный был настоящим деспотом. Самым страшным для Валерии оказался не сам факт рукоприкладства и насилия, а осознание того, что она не в силах что-либо изменить. «Самое страшное – терять самого себя. Как только вы понимаете, что начинаете жить чей-то, а не своей жизнью, говорить чужими словами и фразами, вот это страшно. Так человек начинает терять себя. Какой смысл жизни вообще, если ты больше не ты? Всегда тяжело играть в неизвестность. Но когда чаша переполнена, я поняла, что хуже уже не будет», - отмечает артистка в интервью.На данный момент Валерия ни капли не жалеет о своем решении расстаться с Александром Шульгиным. Более того, артистка с уверенностью советует не бояться принимать радикальные и смелые решения.