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На рынке России появится Volkswagen Polo в кузове лифтбек

На российском рынке Volkswagen Polo предстанет в новом кузове. В версии лифтбек объем багажника автомобиля увеличится на 90 литров.

Дизайнеры показали дизайн Volkswagen Polo в кузове лифтбек, который в длину будет иметь 4483 мм, а в ширину 1706 мм. Объем багажника увеличится с 460 до 550 литров. Новинка будет доступна в нескольких комплектациях, а стандартная версия получит светодиодные фонари. В салоне авто появится мультимедийная система, а также авто будет иметь подогрев руля и сидений, систему бесконтактного доступа и цифровую приборную панель. При этом изменений в моторной гамме не предвидится, а в России Volkswagen Polo окажется доступен для приобретения с атмосферным силовым агрегатом на 90 л.с. или 110 л.с.

Также в продаже появится версия с двигателем на 125 л.с. с 1,4-литровым турбированным агрегатом. Стоимость и дата премьеры авто пока неизвестны.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:22

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