Онищенко рассказал, почему пиво является самым опасным спиртным напитком





Вопреки распространенному мнению, пиво может не только способствовать развитию алкоголизма, но и нанести намного больший вред, чем крепкий алкоголь. Такого мнения придерживается врач-эпидемиолог и российский политик Геннадий Онищенко. По его словам, вкусовые качества хмельного напитка позволяют употреблять его в большом количестве, что создает нагрузку на сердце и почки. Кроме того, содержащиеся в нем углеводы способствуют ожирению и образованию гинекомастии.Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке говорит, главная проблема пива состоит в том, что многие россияне не воспринимают его как алкоголь. Из-за избыточного количества спирта и воды в организме начинаются процессы, которые вредят сердечно-сосудистой системе. Регулярное употребление также приводит к нарушениям в гормональном фоне. Эта ситуация вызывает особенную тревожность у медиков, поскольку пиво наравне с вином и водкой считается одним из самых популярных алкогольных напитков в России.