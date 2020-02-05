Онищенко рассказал, почему пиво является самым опасным спиртным напитком
Недавние заявления эпидемиологов об опасности пива были поддержаны Геннадием Онищенко. Первый зампред комитета Госдумы по образованию рассказал, почему этот спиртной напиток несет наибольший вред человеку.
Вопреки распространенному мнению, пиво может не только способствовать развитию алкоголизма, но и нанести намного больший вред, чем крепкий алкоголь. Такого мнения придерживается врач-эпидемиолог и российский политик Геннадий Онищенко. По его словам, вкусовые качества хмельного напитка позволяют употреблять его в большом количестве, что создает нагрузку на сердце и почки. Кроме того, содержащиеся в нем углеводы способствуют ожирению и образованию гинекомастии.
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке говорит, главная проблема пива состоит в том, что многие россияне не воспринимают его как алкоголь. Из-за избыточного количества спирта и воды в организме начинаются процессы, которые вредят сердечно-сосудистой системе. Регулярное употребление также приводит к нарушениям в гормональном фоне. Эта ситуация вызывает особенную тревожность у медиков, поскольку пиво наравне с вином и водкой считается одним из самых популярных алкогольных напитков в России.
Вопреки распространенному мнению, пиво может не только способствовать развитию алкоголизма, но и нанести намного больший вред, чем крепкий алкоголь. Такого мнения придерживается врач-эпидемиолог и российский политик Геннадий Онищенко. По его словам, вкусовые качества хмельного напитка позволяют употреблять его в большом количестве, что создает нагрузку на сердце и почки. Кроме того, содержащиеся в нем углеводы способствуют ожирению и образованию гинекомастии.
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке говорит, главная проблема пива состоит в том, что многие россияне не воспринимают его как алкоголь. Из-за избыточного количества спирта и воды в организме начинаются процессы, которые вредят сердечно-сосудистой системе. Регулярное употребление также приводит к нарушениям в гормональном фоне. Эта ситуация вызывает особенную тревожность у медиков, поскольку пиво наравне с вином и водкой считается одним из самых популярных алкогольных напитков в России.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:17