Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за приглашение на показ мод

Известно, что Ксения Собчак была гостьей на показе достаточно известного модельера Жан-Поля Готье. Кутюрье свою коллекцию в Россию привез первый раз. Собчак сделала с ним фотографию и разместила ее в личном аккаунте. Под постом телеведущая написала, что у известного дизайнера 6 февраля пройдет еще один показ, и она предлагает всем желающим посетить его Fashion Freak Show.Однако после такого призыва Ксению Собчак начали изрядно критиковать пользователи соцсетей. Они отметили, что не располагают настолько большими доходами, как Ксения Собчак, чтобы позволить себе посещать светские мероприятия такого уровня. Они также подчеркнули, что там один только вход будет стоить много, что далеко не всем по карману. Были и те, кто написал, что простому народу такие вечеринки не оплатить, зарплаты не хватит.