«Основа твоя человеческая - это семья»: Олеся Судзиловская призналась в своем страхе остаться бездетной

«Отдаю себе отчет, что работы стало чуть меньше, а у меня как у матери и супруги чуть больше, но от этого я нисколько не страдаю, потому что могу самовыразиться и позаботиться в своих наследниках, которые с большим удовольствием перенимают мои знания и опыт. Я прихожу к тому, что основа твоя человеческая - это семья», - отмела артистка.



В 2019 Олеся Судзиловская родила первого сына, назвав его Артемом, а четыре года назад появился на свет и второй наследник Майк. Как призналась актриса, она недоумевала в молодые годы, спрашивая у матери, почему у неё не было желания иметь детей. На что родительница отвечала, всему свое время, ни разу не намекнув, что «пора» или уже поздно. И однажды наступил момент, когда телеведущая испугалась, что останется без детей. В момент так называемого озарения Олеся Судзиловская побежала к супругу с соображениями о «новом проекте».Несмотря на то, что предложений режиссеров стало поступать все меньше с обретением дара материнства, знаменитость нисколько об этом не жалеет, ведь самое дорогое в её жизни уже есть.Олеся Судзиловская находится в браке с бизнесменом Сергеем Дзебанем. Супруги, как и большинство семейных пар, имеют разногласия, но стараются решать все вопросы мирным путем, учитывая то, что оба обладают вспыльчивым характером. Актриса уверена, что даже если случится что-то из ряда вон выходящее, она может положиться на любимого человека.