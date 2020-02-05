Названы главные отличия синтетических и полусинтетических моторных масел





Современные синтетические и полусинтетические масла вытеснили летние и зимние виды благодаря своей всесезонности. Несмотря на почти одинаковые основы каждый производитель может добавлять разные химические компоненты, которые влияют на мотор и действие продукта. Синтетические вариации позволяют работать в сложных условиях при перепадах температур и протекающих химических процессах. Его вязкость разрешает применение при летней жаре при любом режиме, а свойство к прокачиванию облегчает запуск мотора в сильные морозы. Оптимальная степень защиты позволяет снизить износ системы. Однако главным недостатком синтетического масла является его высокая стоимость.Полусинтетическое масло содержит в себе около 30-50% натуральной основы. Этот товар окажется хуже синтетического, но лучше минерального. Эксперты советуют применять синтетическое масло машинам с маленьким пробегом. При этом водителям стоит помнить о сроке годности продукта.