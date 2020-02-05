Телеведущая Ольга Бузова сообщила о космических сигналах, получаемых от Андрея Малахова





В своём посте звезда поделилась с подписчиками, что пристально следит за всеми событиями, происходящими в маленьком городке, который находится в Мурманской области и носит запоминающееся название Апатиты. Девушка считает, что между ней и этим городком существует некая ментальная связь. Возможно, причиной такой связи является Андрей Малахов, родившийся в Апатитах и посылающий ей, со слов Ольги, некий космический сигнал.Очередной причиной, из-за которой телеведущая в очередной раз обратила своё внимание на этот маленький городок, стал обычный 17-летний парень. Уроженец Апатит организовал бизнес по очистке гаражей от выпавшего снега. На данный момент у молодого бизнесмена уже есть собственная клиентская база, насчитывающая порядка 100 гаражей.Подводя итог этой новости, телеведущая говорит своим поклонникам то, что даже в маленьком городке можно многого добиться. Стоит только захотеть.