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На 82-м году жизни скончался заслуженный художник РФ Владимир Телегин

Вчера, 4 февраля, во Владимире на 82-м году жизни скончался Владимир Телеги, заслуженный художник РФ. Известный художник Евгений Телегин приходился ему братом.

Родился живописец в Собинке, учился в Мстерской художественной школе. На протяжении четырех лет он посещал занятия в изостудии, которая работала при художественном институте во Львове. Во Владимире будущий заслужены художник РФ начал жить с 1961 года. Владимир Телегин работал художником при местном Доме культуры, а также принимал участие в различных выставках от региональных до международных. Также он входил в состав творческих групп, участвовал в пленэрах во многих городах и два года был в рабочей поездке в Италии.

В прошлом году во Владимирской области была проведена персональная выставка художника, приуроченная к 80-летнему юбилею Владимира Телегина. Коллеги характеризуют умершего живописца как человека, который очень любил родную землю, был искренним и умел передать настроение в своих пейзажах. Работы Телегина хранятся как в музеях России, так и в частных коллекциях иностранных любителей живописи.

Попрощаться с Владимиром Телегиным можно будет завтра, 6 февраля, в 12:00 во Владимирском бюро судмедэкспертизы.

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Культура / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:20

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