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Настасья Самбурская ответила в Instagram на вопросы подписчиков по поводу своего дохода

Настасья Самбурская на своей странице в Instagram провела прямой эфир и пообщалась с подписчиками. Её фолловеров особенно заинтересовали вопросы о её доходах, параметрах, и переживала ли она по поводу несчастливой любви.

Настасья Самбурская призналась честно, что доход у неё не стабильный. Она рассказала, что весь январь провела в отпуске, по этой причине не успела ничего заработать. Судя по фотографиям в её микроблоге, актриса всё свободное время нежилась на солнце на Бали. У Самбурской также поинтересовались по поводу её параметров, на что она ответила «90-70-100». Имея рост 178 сантиметров её вес составляет 65 килограммов. Судя по реакции подписчиков, многие этому очень удивились.

Некоторые отмечали, что на снимках она кажется более хрупкой. Согласно утверждениям артистки, ей приходилось также как и многим другим переживать несчастную любовь. Как-то раз она была влюблена одновременно в двух мужчин. На данный момент Самбурская понимает, что это было неправильно, так как из этого выходило, что ей приходилось обманывать сразу двоих. Свои размышления модель подытожила по-философски: если человек любит и ему хорошо со второй половиной, то он не будет искать связь на стороне.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:52

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