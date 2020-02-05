Алтайские хирурги сделали уникальную операцию малышу весом менее 700 грамм





У новорожденного была диагностирована ретинопатия – поражение сетчатой оболочки глазного яблока, а основная причина этой болезни — нарушение кровообращения в сосудах глаза. Нарушение чревато слепотой. Как пояснили алтайские медики, для таких малышей критически важны плановые осмотры, которые осуществляются каждые 14 дней. Суть в том, что чем меньше вес ребенка и его возраст, тем выше риск. Что касается маленького пациента, которому была сделана уникальная операция, то он появился на свет на 26 неделе. Медики вовремя обнаружили патологию, причем он стал первым оперируемым в отрытой в этом году отдельной операционной для коррекция зрения недоношенных.Сложность заключалась в том, что у малыша еще не рассосалась межзрачковая мембрана, пояснили врачи, поэтому были сложности подобраться к глазному дну. В любом случае двухчасовая операция была проведена успешно. В настоящее время маленький пациент находится в отделении реанимации. Предположительно, через 14 дней ребенка переведут в общую палату к матери.