Вышел зомби-шутер Zombie Army 4: Dead War о восставших солдатах Третьего рейха





Сюжет новой игры построен в атмосфере середины 40-х годов прошлого века. Перед падением Третьего рейха Адольф Гитлер приказал активировать “План Z”. Он оживил погибших солдат с помощью оккультных практик, но зомби отказались подчиняться кому-либо. В итоге живые мертвецы стали нападать на каждого, а главным героям в лице американского снайпера Карла Файберна, ветерана Красной Армии Бориса Медведева, оккультиста Эфрама Швайгера и капитана Германа Вольффа предстоит остановить нашествие. Нежить при этом способна пополнятся зомби-танками и гниющими акулами.Игра доступна для одиночного или кооперативного прохождения. В Zombie Army 4: Dead War имеется широкий выбор оружия, а персонажей можно улучшать.