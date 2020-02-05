АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайваньский уфолог обнаружил на Марсе древний…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Вышел зомби-шутер Zombie Army 4: Dead War о восставших солдатах Третьего рейха

Британская компания Rebellion Developments выпустила новый зомби-шутер Zombie Army 4: Dead War. В игре оживут погибшие солдаты Третьего рейха.

Сюжет новой игры построен в атмосфере середины 40-х годов прошлого века. Перед падением Третьего рейха Адольф Гитлер приказал активировать “План Z”. Он оживил погибших солдат с помощью оккультных практик, но зомби отказались подчиняться кому-либо. В итоге живые мертвецы стали нападать на каждого, а главным героям в лице американского снайпера Карла Файберна, ветерана Красной Армии Бориса Медведева, оккультиста Эфрама Швайгера и капитана Германа Вольффа предстоит остановить нашествие. Нежить при этом способна пополнятся зомби-танками и гниющими акулами.

Игра доступна для одиночного или кооперативного прохождения. В Zombie Army 4: Dead War имеется широкий выбор оружия, а персонажей можно улучшать.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы главные отличия синтетических и полусинтетических моторных…
Настасья Самбурская ответила в Instagram на вопросы подписчиков по поводу своего…
Медицинский феномен: У жительницы Италии стали расти волосы из…
Звезда «Дом-2» Настя Стецевят обвинила Настю Балинскую в интиме с Виталием…
Вышел зомби-шутер Zombie Army 4: Dead War о восставших солдатах Третьего…
«Основа твоя человеческая - это семья»: Олеся Судзиловская призналась в своем страхе остаться…
Искусственный интеллект сможет выявлять у пациентов тяжелую…
На 82-м году жизни скончался заслуженный художник РФ Владимир…
Испытания новой гаубицы «Коалиция-СВ» хотят начать не раньше 2022…
«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Собчак»: Мороз ответила на вопросы о разводе с…
К старту продаж в России готовится новая модификация Audi…
Ирина Винер-Усманова в новом интервью высказалась о предназначении…
Тайваньский уфолог обнаружил на Марсе древний…
В Сети появились новые подробности о смарт-часах Apple Watch…
Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за приглашение на показ…
Алла Данько после третьего брака отчаялась построить семейную…
Первые поставки ЗРК «Деривация-ПВО» в войска РФ намечены на 2022…
Телеведущая Ольга Бузова сообщила о космических сигналах, получаемых от Андрея…
В Сети показали патенты на новый шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую АКПП от…
Apple адаптировала iCloud.com для пользователей Android и…
Мария Шарапова опубликовала совместное фото с Наоми Кэмпбелл и Эми…
Исполняется 180 лет со дня рождения создателя пулемета…
Лариса Вербицкая опубликовала редкое фото с 84-летней…
Ученые доказали, что голодание провоцирует возникновение сахарного диабета второго…
Поклонники молятся о выздоровлении Кристины Орбакайте после перелома…
Названы самые эффективные меры по снижению риска рака молочной…
Логотип компании AMD появится на гоночных болидах…
Сбросить 13 кг за месяц: После отпуска с ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой Давид Манукян активно…
Просмотреть все новости