В Сети показали патенты на новый шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую АКПП от Mazda





Информация о новых разработках от Mazda появилась в свободном доступе. Еще в марте бренд заявил о намерении выпустить шестицилиндровый мотор в рамках отчетности перед инвесторами. Этот силовой агрегат может относиться к линейке бензиновых двигателей Skyactiv-X или дизельных Skyactiv-D. Обе разработки сочетаются с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией, патент которой тоже был недавно представлен. Однако подробная информация пока не доступна.Дебют мотора и АКПП может состояться в 2025 году. В это время Mazda планирует также выпуск обновленных гибридов и новую версию платформы. Эксперты не отрицают наличие шанса на использование новых патентов производителем, поскольку они находятся в озвученном проекте по развитию.