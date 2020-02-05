К старту продаж в России готовится новая модификация Audi Q5
К старту продаж на рынке России готовится новая модификация модели Audi Q5. Отечественные дилеры уже осуществляют прием предзаказов на авто от немецкого производителя.
В шоу-румах транспортное средство появится не ранее лета 2020 года. Модификация Audi Q5 45 TDI quattro имеет под капотом дизельный мотор V6 на 3,0 литра, а производительность двигателя достигает 249 л.с. Чтобы набрать разгон до 100 км/ч , модели потребуется 6 секунд, а ее максимальная скорость ограничивается показателем в 237 км/ч. Впервые модель предложит водителям спортивный дифференциал задней оси.
Стоимость автомобиля составляет 3,67 млн рублей, а стандартная комплектация включает датчик дождя, также в наличии внешние зеркала с подогревом, парковщик, электропривод крышки багажника и систему Audi drive select.
В шоу-румах транспортное средство появится не ранее лета 2020 года. Модификация Audi Q5 45 TDI quattro имеет под капотом дизельный мотор V6 на 3,0 литра, а производительность двигателя достигает 249 л.с. Чтобы набрать разгон до 100 км/ч , модели потребуется 6 секунд, а ее максимальная скорость ограничивается показателем в 237 км/ч. Впервые модель предложит водителям спортивный дифференциал задней оси.
Стоимость автомобиля составляет 3,67 млн рублей, а стандартная комплектация включает датчик дождя, также в наличии внешние зеркала с подогревом, парковщик, электропривод крышки багажника и систему Audi drive select.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:10