К старту продаж в России готовится новая модификация Audi Q5





В шоу-румах транспортное средство появится не ранее лета 2020 года. Модификация Audi Q5 45 TDI quattro имеет под капотом дизельный мотор V6 на 3,0 литра, а производительность двигателя достигает 249 л.с. Чтобы набрать разгон до 100 км/ч , модели потребуется 6 секунд, а ее максимальная скорость ограничивается показателем в 237 км/ч. Впервые модель предложит водителям спортивный дифференциал задней оси.Стоимость автомобиля составляет 3,67 млн рублей, а стандартная комплектация включает датчик дождя, также в наличии внешние зеркала с подогревом, парковщик, электропривод крышки багажника и систему Audi drive select.