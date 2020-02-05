АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайваньский уфолог обнаружил на Марсе древний…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

К старту продаж в России готовится новая модификация Audi Q5

К старту продаж на рынке России готовится новая модификация модели Audi Q5. Отечественные дилеры уже осуществляют прием предзаказов на авто от немецкого производителя.

В шоу-румах транспортное средство появится не ранее лета 2020 года. Модификация Audi Q5 45 TDI quattro имеет под капотом дизельный мотор V6 на 3,0 литра, а производительность двигателя достигает 249 л.с. Чтобы набрать разгон до 100 км/ч , модели потребуется 6 секунд, а ее максимальная скорость ограничивается показателем в 237 км/ч. Впервые модель предложит водителям спортивный дифференциал задней оси.

Стоимость автомобиля составляет 3,67 млн рублей, а стандартная комплектация включает датчик дождя, также в наличии внешние зеркала с подогревом, парковщик, электропривод крышки багажника и систему Audi drive select.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы главные отличия синтетических и полусинтетических моторных…
Настасья Самбурская ответила в Instagram на вопросы подписчиков по поводу своего…
Медицинский феномен: У жительницы Италии стали расти волосы из…
Звезда «Дом-2» Настя Стецевят обвинила Настю Балинскую в интиме с Виталием…
Вышел зомби-шутер Zombie Army 4: Dead War о восставших солдатах Третьего…
«Основа твоя человеческая - это семья»: Олеся Судзиловская призналась в своем страхе остаться…
Искусственный интеллект сможет выявлять у пациентов тяжелую…
На 82-м году жизни скончался заслуженный художник РФ Владимир…
Испытания новой гаубицы «Коалиция-СВ» хотят начать не раньше 2022…
«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Собчак»: Мороз ответила на вопросы о разводе с…
К старту продаж в России готовится новая модификация Audi…
Ирина Винер-Усманова в новом интервью высказалась о предназначении…
Тайваньский уфолог обнаружил на Марсе древний…
В Сети появились новые подробности о смарт-часах Apple Watch…
Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за приглашение на показ…
Алла Данько после третьего брака отчаялась построить семейную…
Первые поставки ЗРК «Деривация-ПВО» в войска РФ намечены на 2022…
Телеведущая Ольга Бузова сообщила о космических сигналах, получаемых от Андрея…
В Сети показали патенты на новый шестицилиндровый мотор и восьмиступенчатую АКПП от…
Apple адаптировала iCloud.com для пользователей Android и…
Мария Шарапова опубликовала совместное фото с Наоми Кэмпбелл и Эми…
Исполняется 180 лет со дня рождения создателя пулемета…
Лариса Вербицкая опубликовала редкое фото с 84-летней…
Ученые доказали, что голодание провоцирует возникновение сахарного диабета второго…
Поклонники молятся о выздоровлении Кристины Орбакайте после перелома…
Названы самые эффективные меры по снижению риска рака молочной…
Логотип компании AMD появится на гоночных болидах…
Сбросить 13 кг за месяц: После отпуска с ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой Давид Манукян активно…
Просмотреть все новости