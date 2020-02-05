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Мария Шарапова опубликовала совместное фото с Наоми Кэмпбелл и Эми Эстли

Известная российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала совместное фото американской с певицей и актрисой Наоми Кэмпбелл и главным редактором популярного издания Эми Эстли. Они вместе присутствовали на юбилее в честь 100-летия «Architectural Digest».
Мария Шарапова опубликовала совместное фото с Наоми Кэмпбелл и Эми Эстли

Мария Шарапова подписала знаменательные кадры воодушевленными словами о проведенном вечере в кругу «выдающихся женщин». Поклонники написали сотни комплиментов и пожеланий своему кумиру в комментариях под фотографиями.

Как известно, Мария Шарапова много путешествует по всему миру в связи со своей профессиональной деятельностью. Однако кроме спортивных интересов теннисистка развивается и в других направлениях, расширяя круг знакомств среди знаменитых людей. Осенью 2018 года она удивила своих подписчиков фотографией с британским миллионером Алексом Гилксом, с которым состояла в романтических отношениях.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:21

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