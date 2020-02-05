Мария Шарапова опубликовала совместное фото с Наоми Кэмпбелл и Эми Эстли

Мария Шарапова подписала знаменательные кадры воодушевленными словами о проведенном вечере в кругу «выдающихся женщин». Поклонники написали сотни комплиментов и пожеланий своему кумиру в комментариях под фотографиями.Как известно, Мария Шарапова много путешествует по всему миру в связи со своей профессиональной деятельностью. Однако кроме спортивных интересов теннисистка развивается и в других направлениях, расширяя круг знакомств среди знаменитых людей. Осенью 2018 года она удивила своих подписчиков фотографией с британским миллионером Алексом Гилксом, с которым состояла в романтических отношениях.