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Ирина Винер-Усманова в новом интервью высказалась о предназначении женщин

Ирина Винер-Усманова дала честное интервью, которое сейчас активно обсуждают интернет-пользователи. Тренер высказала свое мнение о предназначении женщин.
Ирина Винер-Усманова в новом интервью высказалась о предназначении женщин

Кроме этого, знаменитость поделилась своим отношением к женской свободе. Как сказала Винер-Усманова, представительницы слабого пола освободились настолько, что «тошно смотреть». По словам тренера сборной по художественной гимнастике, мужчин осуждают за комплименты, которые они делают женщинам. Данную ситуацию педагог в ходе интервью назвала «хаосом», поскольку для нее предназначение дам заключается в том, чтобы завести семью и рожать мужу детей. Молодые люди должны понимать, что они являются одним целым, о чем заявила Ирина Александровна.

Также профессор рассказала журналистам о союзе с Алишером Усмановым, отметив, что встретила будущего супруга в сознательном возрасте. Пара живет вместе на протяжении 45 лет. Как сказала тренер, она не ходит по магазинам, а всю одежду и украшения ей дарят. По мнению знаменитости, подобные презенты женщине должен вручать партнер, несмотря на ее социальный статус.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:03

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