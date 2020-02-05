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Алла Данько после третьего брака отчаялась построить семейную жизнь

Во время съемок программы «Судьба человека» Алла Данько рассказала, что после третьего брака отчаялась построить семенную жизнь. По словам диктора советского телевидения, в этих отношениях она получила серьезную травму, которая беспокоила на протяжении многих лет.
Алла Данько после третьего брака отчаялась построить семейную жизнь

В последнем браке Алла Данько была три года, но все закончилось печально. Знаменитость очень переживала по поводу этих отношений. Как рассказал ее сын от второго брака, человек, обидевший мать, вошел в их семью с пустыми руками. Василий увидел, как не нужно себя вести с женщинами, и рад, что мать решилась на развод.

Больше попытки построить личное счастье Алла Данько предпринимать не стала. Но она считает себя счастливым человеком, так как имеет любимого сына и прекрасного внука. По словам советской телеведущей, она активно работает и не собирается уходить на пенсию. В 2009 году она вместе с сыном Василием создала собственный продакшн. Алла Данько рада, что им удалось реализовать много интересных проектов за это время.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:48

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