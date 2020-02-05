Алла Данько после третьего брака отчаялась построить семейную жизнь

В последнем браке Алла Данько была три года, но все закончилось печально. Знаменитость очень переживала по поводу этих отношений. Как рассказал ее сын от второго брака, человек, обидевший мать, вошел в их семью с пустыми руками. Василий увидел, как не нужно себя вести с женщинами, и рад, что мать решилась на развод.Больше попытки построить личное счастье Алла Данько предпринимать не стала. Но она считает себя счастливым человеком, так как имеет любимого сына и прекрасного внука. По словам советской телеведущей, она активно работает и не собирается уходить на пенсию. В 2009 году она вместе с сыном Василием создала собственный продакшн. Алла Данько рада, что им удалось реализовать много интересных проектов за это время.