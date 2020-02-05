Испытания новой гаубицы «Коалиция-СВ» хотят начать не раньше 2022 года





По предоставленной представителями «Уралвагонзавода» информации, САУ «Коалиция-СВ» должны завершить полевые испытания в 2022 году. Последующими поставками бронемашин с 152-мм орудиями займутся соответствующие ведомства Минобороны РФ. По мнению экспертов, получение новых гаубиц станет началом роботизации бронемашин у сухопутных войск. Между тем, артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» был разработан ОАО «Центральный научно-исследовательский институт „Буревестник“» на платформе танка Т-90.На форуме «Армия-2018» руководитель Ракетных войск и артиллерии СВ России Михаил Матвеевский сообщил, что эта САУ была впервые представлена еще в 2015 году. Тогда «Коалиция-СВ» принимала участие в параде ко Дню победы во Второй мировой войне. Известно, что новая самоходная установка предназначена для поражения пунктов связи, средств ПВО, минометных батарей и техники врага, в которые входят танки и БТР, не считая живой силы. По этой же причине её считают преемницей систем типа «Мста».