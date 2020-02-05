Испытания новой гаубицы «Коалиция-СВ» хотят начать не раньше 2022 года
Гаубицы «Коалиция-СВ» в скором времени должны поступить на вооружение артиллерийских бригад ВС РФ. Недавно стало известно, что первые испытания новой САУ хотят начать не раньше 2022 года.
По предоставленной представителями «Уралвагонзавода» информации, САУ «Коалиция-СВ» должны завершить полевые испытания в 2022 году. Последующими поставками бронемашин с 152-мм орудиями займутся соответствующие ведомства Минобороны РФ. По мнению экспертов, получение новых гаубиц станет началом роботизации бронемашин у сухопутных войск. Между тем, артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» был разработан ОАО «Центральный научно-исследовательский институт „Буревестник“» на платформе танка Т-90.
На форуме «Армия-2018» руководитель Ракетных войск и артиллерии СВ России Михаил Матвеевский сообщил, что эта САУ была впервые представлена еще в 2015 году. Тогда «Коалиция-СВ» принимала участие в параде ко Дню победы во Второй мировой войне. Известно, что новая самоходная установка предназначена для поражения пунктов связи, средств ПВО, минометных батарей и техники врага, в которые входят танки и БТР, не считая живой силы. По этой же причине её считают преемницей систем типа «Мста».
По предоставленной представителями «Уралвагонзавода» информации, САУ «Коалиция-СВ» должны завершить полевые испытания в 2022 году. Последующими поставками бронемашин с 152-мм орудиями займутся соответствующие ведомства Минобороны РФ. По мнению экспертов, получение новых гаубиц станет началом роботизации бронемашин у сухопутных войск. Между тем, артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» был разработан ОАО «Центральный научно-исследовательский институт „Буревестник“» на платформе танка Т-90.
На форуме «Армия-2018» руководитель Ракетных войск и артиллерии СВ России Михаил Матвеевский сообщил, что эта САУ была впервые представлена еще в 2015 году. Тогда «Коалиция-СВ» принимала участие в параде ко Дню победы во Второй мировой войне. Известно, что новая самоходная установка предназначена для поражения пунктов связи, средств ПВО, минометных батарей и техники врага, в которые входят танки и БТР, не считая живой силы. По этой же причине её считают преемницей систем типа «Мста».
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:15