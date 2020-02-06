Поклонники с трудом стали узнавать изменившуюся Адель

Новая фотография Адель, опубликованная на фанатской страничке в Instagram, повергла в шок всех фолловеров звезды. На черно-белом снимке певица запечатлена в компании своих «звездных» коллег во время репетиции. Яркий макияж на лице в сочетании с чрезмерным похудением сделали артистку просто неузнаваемой. Некоторые поклонники считают, что всему виной неумелый грим и злоупотребление косметологическими процедурами. «Что она сделала со своим лицом?», «Она красивая, но она увеличила свои губы, теперь сама на себя не похожа», - подчеркивают фанаты.Напомним, что известная певица Адель уже давно борется с лишними килограммами. Несмотря на многочисленные советы близких людей и поклонников не отказываться от пышных форм, она с каждым годом все больше пытается избавиться от чрезмерного веса.